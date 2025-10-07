Artvin Valisi Turan Ergün, halk pazarı esnafını ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Atapark ve Merkez Cami etrafında bulunan ve her Pazartesi günleri açılan halk pazarında incelemelerde bulunan Vali Turan Ergün, ziyaret ettiği halk pazarı esnafıyla bir süre sohbet etti.

Esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek hayırlı bol kazançlar dileyen Vali Ergün, pazardan alışveriş yapan vatandaşların hal ve hatırlarını sordu.

Pazar esnafı ise ziyaretinden dolayı Vali Ergün'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

Vali Ergün'ün pazar ziyaretine Artvin İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu da eşlik etti.