Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın ve Çocuk Atölyelerinde; çocukların sosyal gelişimlerini destekleyici aktivitelerin yanı sıra, anneler için de hem bilgilendirici hem de sosyalleşmelerini sağlayan etkinlikler düzenleniyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Kızkalesi ve Toros Rotary Kulüpleri'nin iş birliğiyle Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde, 'Ev Kadınları Ufuk Geliştirme Projesi' (EVKA) adı altında 2 gün süren kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitime; atölyeye devam eden kadınların yanı sıra, programdan haberdar olan çok sayıda kişi katıldı.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KADINLARLA BULUŞTU

Programın ilk gününde Dr. Burcu Şanlı cinsiyete yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik hakkında, Gıda Yüksek Mühendisi Derya Delil gıda israfını önleme konusunda, Uzm. Klinik Psikolog Solin Arap çocuklarda sağlıklı ilişki kurma üzerine, Opr. Dr. Aslı Bilekdemir ise rahim ağzı kanseri ve HPV'nin önemi hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı.

2. günde ise Doç. Dr. Burcu Albay evlerde bulunan kanserojen maddelerin vücuda etkileri, Prof. Dr. Aziz Karadede kalp hastalıklarının önlenmesi, Bilişim Uzmanı Serkan Karakaya e-ticaret ve pazarlama süreçleri, Çevre Mühendisi Arzu Arasakun atıkların geri dönüşümünün önemi, Sosyolog Jülide Güzel ise otizm farkındalığı üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Sağlıktan sosyal hayata, çocuk gelişiminden çevre bilincine kadar birçok konuda uzmanları dinleyen kadınlar, programları memnuniyetle karşıladı. Etkinlikte ayrıca Büyükşehir tarafından kadınlara hijyen kiti, Rotary Kulübü tarafından da çekilişe katılan 3 kadına market çeki hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun da katılım sağladığı programda, konuşmacılara katılım sertifikaları takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi, kadınların evden çıkarak birçok konuda gelişmesi ve güçlenmesi için programlar ve iş birliklerine devam edecek.