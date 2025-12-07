İzmir'de Bornova Belediyesi'nin 6 noktada kurduğu kent bostanlarında kadınlar kışlık sebzelerin hasadını yaptı. EVKA-4'te kadınlarla birlikte hasada katılan Başkan Ömer Eşki, yeni bostanların Doğanlar, Altındağ ve Çamdibi'nde de kurulacağını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin ilçenin farklı bölgelerinde oluşturduğu kent bostanlarında kışlık sebze hasadı gerçekleşti. Karnabahar, brokoli, ıspanak ve lahana gibi ürünleri kendi elleriyle yetiştiren kadınlar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en büyük kent bostanının bulunduğu EVKA-4'te eşi Beste Eşki ile birlikte kadınlarla hasada katıldı.

Başkan Eşki, hasat buluşmasında yaptığı konuşmada kent bostanlarının hem üretimi teşvik ettiğini hem de dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, 'Evka-4'te Türkiye'nin en büyük kent bostanındayız. Burada tarımı halkla buluşturuyor, ev hanımlarına sosyal bir alan sağlıyor, vatandaşla bütünleşiyoruz. Buraya emek ektik ve bugün o emeğin tebessümünü hasat ediyoruz.' dedi.

Eşki, kent bostanlarının Bornova genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, yeni bostanların Doğanlar, Altındağ ve Çamdibi bölgelerinde kurulacağını söyledi. Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Eşki, vatandaşlardan gelen yoğun talebe dikkat çekerek bostan sayısının artırılacağını duyurdu.

25 BİN 900 METREKARE ALANDA ÜRETİM

Bornova Belediyesi, kent bostanı projesiyle kadınlara 25 metrekarelik üretim alanlarını ücretsiz tahsis ediyor. Fideler belediye tarafından sağlanırken, kadınlar hem yazlık hem kışlık sebzeler yetiştirerek ev bütçelerine katkıda bulunuyor. Şu anda Bornova'nın 9 mahallesinde toplam 25 bin 900 metrekare alanda yüzlerce kadın doğal ürün üretiyor.

Kent bostanlarının hem ekonomik hem de toplumsal fayda sağladığını vurgulayan Bornova Belediyesi, önümüzdeki dönemde üretim alanlarını büyüterek daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.