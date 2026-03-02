İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret ederek İzmirlilere çağrıda bulundu. 'Hafta sonu ya da hafta içi yarım saat ayırın, bir köpeği gezdirin' diyen Başkan Tugay, hayallerinin sokakta sahipsiz tek bir hayvan kalmaması olduğunu söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye'nin en kapsamlı sokak hayvanı tesislerinden biri olan Pako Bakımevi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay'a belediye bürokratları eşlik ederken, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yavru köpeklerin bulunduğu özel alanı gezen Tugay, sahiplenmeye gelen ailelerle sohbet etti ve Bakımevi Gönül İşi Projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gönüllü üniversite öğrencileriyle birlikte ormanlık alana çıkan Tugay, köpeklerle yaklaşık iki kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Başkan Tugay ayrıca tesiste bulunan mama üretim birimini de inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL BARINAKLARINDAN BİRİ'

Pako'nun çok sayıda birimi bulunan büyük bir kompleks olduğunu belirten Tugay, 'Burada tedavi hizmetleri veriliyor, mama üretiliyor, barınaklar ve sahiplendirme sistemi var. Bence Türkiye'nin en güzel barınaklarından biri, belki de en güzeli. Bu merkezi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz' dedi.

Kırsal bölgelerde kısırlaştırma hizmeti sunan mobil ekiplerin de aktif olarak görev yaptığını hatırlatan Tugay, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yoğun çaba harcandığını vurguladı.

'SAHİPSİZ TEK BİR HAYVAN KALMASIN'

İzmirlilere çağrıda bulunan Başkan Tugay, 'Burada yüzlerce köpeğimiz var ve sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Personelimiz büyük özveriyle çalışıyor ancak vatandaşlarımızın ilgisi çok kıymetli. Hafta içi ya da hafta sonu yarım saat ayırıp bir köpeği gezdirmek bile hem onlara hem size iyi gelecektir. Hepimizin hayali sokakta sahiplenilmemiş tek bir hayvan kalmaması' diye konuştu.

Gönüllü öğrenciler de sahiplenecek kişilere önemli mesajlar verdi. Hayvanların 'oyuncak' gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan gençler, sahiplenmenin sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Barınaklarla ilgili olumsuz algıların gerçeği yansıtmadığını ifade eden gönüllüler, tesiste hayvanlara iyi koşullarda bakıldığını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem sahiplendirme çalışmalarını hem de kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürerek kentte hayvan refahını artırmayı hedefliyor.