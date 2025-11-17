Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanında altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - MESKİ'nin Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde sürdürdüğü içme suyu hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar kesintisiz içme suyuna kavuştu.

Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde mevcut içme suyu terfi hattı ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle sık sık arızalar yaşanıyordu.

Söz konusu arızalar, hem su kayıplarına hem de kesintilere neden oluyordu. Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla harekete geçen MESKİ, 1800 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattını yeniledi.

SÜZER: 'VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNDE DAHA SAĞLIKLI SULARA KAVUŞACAK'

Camili Kooperatif sulama Başkanı Serdar Süzer; 'Büyükşehir Belediyemizin Camili halkı için faydası çok olmuştur. Özellikle dar zamanda sulama hatlarının değişmesinde büyük etkileri vardır. İçme suyu hatlarındaki arızalarından dolayı ise köyümüzde sularımız çok kesiliyordu. Belediye'yle istişareler sonucunda kısa zaman içerisinde borularımızın değişim talebi alındı. Şu anda gerçekten büyük bir değişim oluyor. Borularımızın yenilenmesiyle beraber vatandaşlarımız evlerinde daha sağlıklı sulara kavuşacaklar, kesintisiz su içecekler. Büyük katkılarından dolayı Vahap Seçer Bey'e çok teşekkür ederiz' diye konuştu.