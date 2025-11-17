Bakırköy Belediyesi'nin her Cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinin bu haftaki konuğu sevilen gazeteci Özlem Gürses oldu. 'Türkiye'nin Değişen Hikayesi: Umudu Konuşmak' başlıklı söyleşi büyük ilgi görürken, Gürses toplumsal ve politik dönüşümü, medyadaki değişimi ve umut kavramını ele aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, vatandaşları her hafta nitelikli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin İspirtohane Kültür Merkezi'nde gelenek haline gelen 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinin bu haftaki konuğu, gazeteci Özlem Gürses oldu.

Sevilen gazeteci Gürses, 'Türkiye'nin Değişen Hikayesi: Umudu Konuşmak' başıklı söyleşisinde Türkiye'deki toplumsal ve politik süreçleri, medyanın yaşadığı dönüşümü ve gazetecilik deneyimlerinden süzerek ülkede değişen dinamikler içerisinde umudun nasıl korunabileceğini anlattı. Katılımcılar, ülke gündemine dair merak ettikleri soruları Gürses'e yöneltme fırsatı da buldu. Yoğun ilgi gören programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Gürses'e katkıları için teşekkür etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte ilçeye kadın eli değmesinden memnuniyet duyduğunu belirten gazeteci Özlem Gürses, 'Bir kadın cumhuriyetine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Her tarafta kadın yöneticiler, kadın idareciler var. Kendimi çok keyifli hissediyorum, böylece harika bir güne başlamış oldum. Salonda da değerli Bakırköylüler bizi bekliyor, güzel bir sohbet olacak. Biraz dertleşeceğiz, biraz umudu ve dayanışmayı güçlendireceğiz. Bakırköy'e kadın eli değdiği her şekilde belli oluyor. Empatinin çok daha yüksek olduğu, tüm canlı hayatına saygının çok yüksek olduğu, iletişimin her şekilde göz göze, kol kola kurulduğu yeni bir Bakırköy gördüm, kutluyorum' dedi.