Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kent genelinde hayata geçirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla, ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyeye taşıdı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı boyunca kent merkezinden kırsal mahallelere kadar 13 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında; sıcak asfalt seriminden sathi kaplamaya, yeni yol açma projelerinden kavşak düzenlemelerine kadar birçok yatırım tamamlanarak hizmete sunuldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; ilçelerin mevcut durum ve ihtiyaç analizlerini, muhtarlıklara iletilen talepleri ve TEKSİN üzerinden gelen vatandaş bildirimlerini dikkate alarak, kent genelinde güvenli ve kesintisiz ulaşım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

BAYIR: '2025 YILINDA, 170 LOKASYONDA 400 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİNİ TAMAMLADIK'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, 2025 yılı boyunca ana arterler, caddeler, bulvarlar ve bağlantı yolları başta olmak üzere, kent genelinde 170 farklı lokasyonda toplam 400 bin ton sıcak asfalt serimini tamamladıklarını kaydetti.

Kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla grup yollarının sathi kaplama çalışmalarını da yaptıklarını söyleyen Bayır, '2025 yılı içerisinde 215 grup yolunda, 1.100 kilometrelik sathi kaplama işlemini tamamladık. Ayrıca bu yıl, önceki yıllarda yaptığımız imalatların da üzerinde bir performans sergiledik. Bu da planlı yürüttüğümüz çalışmalarımızın ve sahadaki kurumsal tecrübemizin, 2025 itibariyle daha da güçlenerek devam ettiğinin somut bir göstergesi oldu' ifadelerini kullandı.

Yaya güvenliğinin esas alındığı kaldırım imalatlarında, özellikle dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının gözetildiğine dikkat çeken Bayır, 'Kaldırım projelerimizi de TSE standartlarına uygun şekilde hazırlıyoruz. 2025 yılı içerisinde, toplam 300 bin metrekare kaldırım imalatını tamamladık' diye konuştu.