İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, 2026 yılının ilk konserinde çembalist Burak Basmacıoğlu eşliğinde Barok Dönemi'nin seçkin eserlerini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Oda Orkestrası, 2026 yılının ilk konserinde sanatseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz konserde, Barok Dönemi'nden seçkin eserler seslendirildi. Orkestraya çembalist Burak Basmacıoğlu'nun eşlik ettiği performans, salonu dolduran izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yaklaşık bir saat süren konserde, Francesco Durante, Christoph Graupner, Antonio Vivaldi, Biagio Marini, Johann Adolph Hasse, Henry Purcell ve Jean-Philippe Rameau gibi Barok dönemin önde gelen bestecilerinin eserleri icra edildi. İzmir Oda Orkestrası, 2026'daki ilk konseriyle kentteki sanat ve müzik üretimine katkısını bir kez daha ortaya koydu.