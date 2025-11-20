Mersin'in Tarsus ilçesinde Vali Atilla Toros'un katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 32 şüpheli gözaltına alındı, binlerce kişi ve araç denetlendi.
Halil ALBAYRAKSARAN / MERSİN (İGFA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada 158 ekip ve 713 personel, 44 noktada eş zamanlı denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan oluşan huzur uygulamalarında, 8 bin 998 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.
Vali Atilla Toros'un da katıldığı denetimlerde 3 bin 399 araç incelenirken, 89 araca cezai işlem uygulanıp 17 araç trafikten men edildi.
Ekipler ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, sentetik ecza ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Yetkililer, Mersin'de huzur ve güvenin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.