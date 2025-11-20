Mersin'in Tarsus ilçesinde Vali Atilla Toros'un katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 32 şüpheli gözaltına alındı, binlerce kişi ve araç denetlendi.

Halil ALBAYRAKSARAN / MERSİN (İGFA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada 158 ekip ve 713 personel, 44 noktada eş zamanlı denetim yaptı.

Çocukların suça sürüklenmesini önleyecek araştırma komisyonu 'Resmi'leşti
Çocukların suça sürüklenmesini önleyecek araştırma komisyonu 'Resmi'leşti
İçeriği Görüntüle

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan oluşan huzur uygulamalarında, 8 bin 998 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

Vali Atilla Toros'un da katıldığı denetimlerde 3 bin 399 araç incelenirken, 89 araca cezai işlem uygulanıp 17 araç trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, sentetik ecza ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Yetkililer, Mersin'de huzur ve güvenin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Kaynak: RSS