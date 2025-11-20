Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, Mersin'de huzur ve güvenin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Ekipler ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, sentetik ecza ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Vali Atilla Toros'un da katıldığı denetimlerde 3 bin 399 araç incelenirken, 89 araca cezai işlem uygulanıp 17 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan oluşan huzur uygulamalarında, 8 bin 998 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

Halil ALBAYRAKSARAN / MERSİN (İGFA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada 158 ekip ve 713 personel, 44 noktada eş zamanlı denetim yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Vali Atilla Toros'un katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 32 şüpheli gözaltına alındı, binlerce kişi ve araç denetlendi.

