Bakan Uraloğlu: Bursa'daki ulaşım ağı yeni bir çağ açıyor... İnegöl Giriş Kavşağı açıldı
İçeriği Görüntüle
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük'te düzenledikleri operasyonla uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarını ele geçirdi.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bozüyük'te şüpheli bir kişiyi takibe alarak operasyon düzenledi.
Yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin ile bong aparatı ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak vatandaşlara 'Bağımlı olma, örnek ol' çağrısını yineledi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: RSS