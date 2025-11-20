Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak vatandaşlara 'Bağımlı olma, örnek ol' çağrısını yineledi.

Yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin ile bong aparatı ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bozüyük'te şüpheli bir kişiyi takibe alarak operasyon düzenledi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük'te düzenledikleri operasyonla uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarını ele geçirdi.

