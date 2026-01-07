Küresel ölçekte şehirlerin iklim eylemini değerlendiren Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından 2025 yılı Aralık ayında yayınlanan değerlendirme sonucuna göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, skorunu koruyarak 'Liderlik Seviyesi' kategorisinde durmaya devam ediyor. Büyükşehir böylece iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası standartlara uyum sağlayan ve ileri seviye performans gösteren şehirler arasında yer aldı.

MERSİN (İGFA) - Dünya genelinde yüzlerce şehir tarafından yapılan raporlamalar içinde bu skor, yalnızca sınırlı sayıda kentin ulaşabildiği bir başarı olarak dikkat çekiyor. CDP metodolojisinin her yıl daha da gelişmesi, yüksek puanı korumayı daha ciddi bir kurumsal kapasite ve süreklilik gerektiren bir başarı haline getiriyor.

BÜYÜKŞEHİR' İN İKLİM ÇALIŞMALARI CDP İLE TESCİLLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi; son yıllarda hayata geçirdiği iklim dostu ulaşım uygulamaları, uluslararası standartlarla uyumlu sera gazı emisyon envanteri çalışmaları, iklim risk ve kırılganlık analizleri ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yürütülen uyum ve azaltım eylemleriyle öne çıkıyor.

Büyükşehir ayrıca enerji verimliliği projeleri, tarımsal üretime sağladığı katkılar, su yönetimi çalışmaları, iklim dostu kentsel planlama adımları ve atık yönetimi süreçlerinde, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutan uygulamalar gerçekleştiriyor. CDP' nin değerlendirmesi, belediyenin bu alandaki çalışmalarının uluslararası ölçekte tanındığının önemli bir göstergesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 değerlendirmesiyle birlikte CDP nezdinde 'lider kentler' arasındaki yerini sağlamlaştırırken, gelecek dönem için iklim eylemi konusunda daha güçlü hedeflerle yoluna devam edeceğini de kanıtladı.

Elde edilen CDP skoru; Büyükşehir Belediyesi'nin iklim eylemlerini uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve bilim temelli bir yaklaşımla yürüttüğünü ortaya koyarken; CDP' nin küresel ölçekte en saygın iklim raporlama platformlarından biri olması da belediyenin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ölçekte lider şehirler arasında yer aldığını teyit ediyor.