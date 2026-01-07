Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi ve Talas Kaymakamlarını ziyaret ederek kamu hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyon vurgusu yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde kamu hizmetlerinin etkinliğini arttırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde kaymakamlık ziyaretlerinde bulundu.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a gerçekleştirilen ziyarette Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve ilçe müdürleri de yer aldı. Başkan Büyükkılıç, kamu hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkat çekerek, birimlerde görev yapan personele kolaylıklar diledi. Ziyaretin ardından Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Tekeş'e, Kaymakam Arısoy'a ve ilçe müdürlerine ilgileri için teşekkür etti.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kaymakamlık bünyesindeki hizmet birimlerini gezerek görev yapan personelle bir araya geldi. Personele çalışmalarında başarılar dileyen Büyükkılıç, misafirperverliği dolayısıyla Kaymakam Ermiş'e teşekkür etti.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş'e de ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, kaymakamlık binasında vatandaşlara hizmet veren birimleri gezerek personelle sohbet etti. İlçeye yönelik yapılacak çalışmalarda başarı temennisinde bulunan Büyükkılıç, Kaymakam Memiş'e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakam ziyaretlerinde ortak mesaj; Kayseri'nin her ilçesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki uyumun artırılması oldu.

Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimize hizmet için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz' vurgusunu yineledi.