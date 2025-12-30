Mersin Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinden taziye evlerine, mezarlık bakım ve onarımından yemek ikramına kadar tüm detaylarıyla acılı ailelerin yanında oluyor. 2025 yılında alınan meclis kararıyla vatandaşlar mezar yeri ücreti ödemiyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılında, 28 cenaze nakil aracı ve personel ile 11 bin cenazeye defin hizmeti verildi.

Coğrafi konumu dolayısıyla yoğun göç alan Mersin'de, il dışına nakli yapılan cenazelerle beraber ise yaklaşık 15 bin cenaze hizmeti gerçekleştirildi. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren '188 TEKSİN' çağrı merkezi ise vatandaşların cenaze işlemlerini kolaylaştırdı.

POLAT: 'MEZARLIKLARIN YAPIM VE BAKIM ONARIM İŞLERİNİ TAMAMLIYORUZ'

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında mezarlıkların yapım ve onarımı ile ilgili gerçekleştirilen ihale kapsamında, yaklaşık 4 bin mezarlığın 2 bin 365 tanesinin 2028 yılına kadar yapım ve onarım işlerini aldıklarını söyledi. 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 600 mezarlığın yapım işinin ihalesini tamamladıklarını ifade eden Polat, '480 mezarlığın Aralık 2025'te kabullerini yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 9 ilçede ihaleye çıktık. Çamlıyayla, Tarsus'ta biri ova diğeri dağlık olmak üzere 2 etap, Akdeniz, Toroslar, Erdemli, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerimizde, mezarlıklarımızın yapım ve onarım işlerini tamamladık. Mezitli ve Yenişehir ilçelerinin de ihalesini yaptık, kısa süre içerisinde yapımına başlayacağız' dedi.