İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yılbaşı öncesinde Ege Üniversitesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Miniklere moral veren Eşki, onların gülümsemesinin en büyük umut kaynağı olduğunu belirterek yeni yılın sağlık ve iyilik getirmesini diledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege Üniversitesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek yeni yıl hediyelerini verdi. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Eşki, sağlık çalışanlarıyla da sohbet etti. Ziyaret sırasında hep birlikte yeni yıl pastası kesilerek dayanışma ve umut dolu anlar yaşandı.

Ziyaretin kendileri için bir sorumluluk ve insanlık görevi olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Eşki, 'Bugün burada yalnızca hediyeler değil, umut ve sevgi paylaştık. Çocuklarımızın yüzündeki her gülümseme, daha güçlü bir gelecek kurmamız için en büyük motivasyon. Tedavi sürecindeki tüm çocuklarımıza, ailelerine ve fedakâr sağlık emekçilerine destek olmaya devam edeceğiz. Yeni yılın, sağlık ve iyilik getirmesini diliyorum.' diye konuştu.

BORNOVA'DAN SAĞLIK VE SOSYAL DAYANIŞMA MESAJI

Bornova Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarını her alanda sürdürdüklerini belirten Eşki, özellikle çocukların yaşamına dokunan projeleri çoğaltacaklarını ifade etti. Ziyaret, çocuklara moral veren sıcak bir atmosferde son buldu.