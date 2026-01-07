Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği etkin müdahaleler, kararlı mücadeleler ve koruyucu önleme çalışmalarıyla, vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamaya devam etti.

MERSİN ( İGFA) - Acil müdahale kapasitesi ve yangınlardaki etkin çalışmalarıyla farkını ortaya koyan Büyükşehir İtfaiyesi; yıl boyunca 8 bin 342'si yangın olmak üzere, toplam 11 bin 396 vakaya müdahale ederek, görevini başarıyla tamamladı.

Doğal afetler, arama ve kurtarma, ilk yardım, kaza ve yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüten deneyimli ekipler, yüksek teknolojiye sahip araç-gereç ve ekipman ile de etkin bir hizmet yürütüyor.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, TECRÜBELİ PERSONEL VE MODERN EKİPMANLA 7/24 GÖREVE HAZIR

Büyükşehir İtfaiyesi 16 grup amirliği, 16 istasyon, 1 Köpekli Arama Kurtarma Merkezi, 1 Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ve ATA Eğitim Merkezi olmak üzere 35 farklı noktadan; 50 arazöz, 26 yüksek katlara müdahale aracı, 14 çift kabinli araç, 10 kurtarma aracı, 7 bot, 4 binek araç ve birer otobüs, kepçe, minibüsten oluşan toplam 115 araç ile Mersinlilere hizmet veriyor.

Yıl boyunca etkin müdahaleleri ile Mersinlilerin can ve mal güvenliğini esas alan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 13 ilçede 667 personel ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Görev odaklı ekipler; 2025 yılı içerisinde 18 adet kurtarma operasyonu, 21 adet su altı ve su üstü arama kurtarma çalışması olmak üzere toplam 39 operasyonu başarı ile gerçekleştirdi.

Eğitim faaliyetlerinde de örnek olan ekipler; 61 dalış ile toplam 6 bin 797 dakika su altında görev yaparak, yüksek risk içeren operasyonları da başarıyla tamamladı.