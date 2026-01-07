Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı harekete geçti. İlçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık işyerlerini tek tek ziyaret eden ekipler, dolandırıcılık yöntemlerine karşı kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı harekete geçti. İlçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık işyerlerini tek tek ziyaret eden ekipler, dolandırıcılık yöntemlerine karşı kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda; telefon dolandırıcılığı, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri, kimlik ve hesap bilgileri üzerinden yapılan sahtekârlıklar başta olmak üzere sık karşılaşılan dolandırıcılık şekil ve yöntemleri vatandaşlara detaylı şekilde anlatıldı.

Emniyet personeli, vatandaşları özellikle tanımadıkları numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olmaları, kişisel ve finansal bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları konusunda uyarırken, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suçun önlenmesine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.