Türkiye Basketbol Ligi'ndeki mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, bu kez Federasyon Kupası'nda boy gösterecek. Temsilcimiz, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselmek için Ankara temsilcisi OGM Ormanspor'la karşı karşıya gelecek.

KOCAELİ (İGFA) - Sadece ilçeye değil bölgeye de basketbol sevgisi aşılayan ve bu yıl zirve yarışına devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bu kez Federasyon Kupası'nda boy gösterecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Ligi'nde, ilk yarıyı ilk sekiz sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Federasyon Kupası'nda Çeyrek Final heyecanı bugün başlıyor.

Temsilcimiz Çayırova Belediyesi ise Federasyon Kupası Çeyrek Final Müsabakası'nda, yarın Ankara temsilcisi OGM Ormanspor'u konuk edecek. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde hazırlıklarına devam eden Çayırova Belediyesi, yarı final için sahaya çıkacak.

HEDEF GALİBİYET VE YARI FİNAL

Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Federasyon Kupası için gerçekleştirilecek müsabakanın hakemleri ise; Mesut Öztürk, Abdullah Koputan ve Yasin Alkan oldu.

Çayırova Belediyesi, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmayı yenerek, yarı finale yükselme amacında. Mücadeleden galibiyetle ayrılan ekip, yarı finalde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol ile Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Tüm ilçe sakinlerimiz müsabakaya davetlidir' denildi.