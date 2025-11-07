Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) Aylık Üye Toplantısı, Heybeli Otel'de geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantının bu ayki gündemi, iş dünyası için önem taşıyan yatırım teşvikleri, destek mekanizmaları ve bölgesel kalkınma fırsatları oldu.

BURSA (İGFA) - Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film gösterimi de toplantının açılış bölümünde yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan ARNİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Taşocak, Cumhuriyet'in önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlığımız için emek veren tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün burada olmamızın, üretmemizin ve paylaşmamızın temelinde o büyük miras yatıyor. Kendi ayakları üzerinde duran, sorumluluk alan, geleceğine sahip çıkan insanlar olmak; Cumhuriyet'in bize kazandırdığı en büyük değerdir.'

Taşocak, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremle ilgili de konuştu. Taşocak, 'Balıkesir'de de üyelerimiz bulunuyor. Depremin ardından ilk andan itibaren oradaki üyelerimizle iletişim halindeydik. Başta Balıkesirli vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' diye konuştu.

Konuşmasının devamında Taşocak, derneğin uluslararası iş birliği temaslarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: 'Geçtiğimiz haftalarda, MÜSİAD Arnavutluk tarafından Tiran'da düzenlenen uluslararası foruma derneğimiz adına katıldık. Bu etkinlik, Balkanlar'daki iş birliği potansiyelini görmek açısından önemli bir fırsat oldu. Üyelerimiz tarafından paylaşılan katalog ve firma bilgilerinin ilgili paydaşlara iletilmesini sağladık. Arnavutluk'taki yatırım fırsatları ve Türkiye-Balkan hattında kurulabilecek ticari ilişkiler açısından değerli temaslar gerçekleştirildi. Bu süreçte destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu temaslar, ARNİAD'ın vizyonunun bir yansımasıdır.'

BEBKA YETKİLİLERİNDEN SUNUM

Toplantının konuk konuşmacıları, BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Jülide Alan ve Yatırım Destek Uzmanı Mustafa Kuru oldu. Alan ve Kuru, yatırım teşvik sistemleri, hibe programları, proje çağrıları ve bölgesel kalkınma araçları hakkında katılımcılara kapsamlı bir sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.