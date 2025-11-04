Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,55 arttığını, yıllık enflasyonun ise 0,42 puanlık düşüşle yüzde 32,87'ye gerilediğini açıkladı. Raporda, gıda ve hizmet gruplarındaki fiyat artışlarının belirleyici olduğu vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Ekim ayına ilşikin Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı. Rapora göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında yüzde 2,55 oranında yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,42 puan geriledi.

GIDA VE HİZMET FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Raporda, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler incelendiğinde gıda ve hizmet gruplarının aylık fiyat artışlarında öne çıktığı belirtildi.

Zirai don ve kuraklık gibi arz yönlü faktörlerin etkisiyle gıda fiyatlarında olumsuz seyrin sürdüğü, ancak artış hızının bir miktar yavaşladığı ifade edildi. Hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda kalemlerinde fiyat artışları yüksek seyrederken, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki ılımlı artış gıda enflasyonundaki olumsuz görünümü sınırladı.

HİZMET ENFLASYONU YATAY SEYRETTİ

Merkez Bankası'na göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış hizmet enflasyonu, bir önceki aya kıyasla yatay bir seyir izledi.

Temel mal grubunda ise giyim ve ayakkabı fiyatları, yeni sezon geçişinin etkisiyle artış gösterdi. Buna karşın, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler, temel mal enflasyonunun daha ılımlı bir görünüm sergilediğine işaret etti.

Ekim ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) önceki aylara göre daha yavaş artış gösterirken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 27,00 seviyesine yükseldi. Bu dönemde üretici fiyatlarındaki artış 0,41 puanlık bir yükselişle sınırlı kaldı.

Merkez Bankası, bu görünüm altında aylık enflasyonun ana eğiliminin eylüle kıyasla zayıfladığını vurguladı. Raporda, fiyat dinamiklerinde sınırlı bir iyileşme görülmekle birlikte, gıda ve hizmet gruplarındaki katılığın genel enflasyon görünümü üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz