Konya'nın tarihi hafızasını yeniden canlandıran Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesinde bir etap daha tamamlandı. Meram Belediyesinin yürüttüğü projenin 1. Etap açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kurum, Suriçi'nin 'Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurulan bir imza' olduğunu söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya'da Suriçi Çarşısı 1. Etap, Bakan Murat Kurum'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Murat Kurum, Suriçi Çarşısı'nın sadece bir yenileme projesi olmadığını vurgulayarak, 'Bu çalışma; Selçuklu mirasını koruyan, modern şehircilikle buluşturan bir medeniyet iddiasıdır. Suriçi; Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurduğumuz mührün adıdır' dedi. Özellikle şeffaf kubbe altında gün yüzüne çıkarılan Selçuklu dönemi hamam kalıntılarının, bölgenin kültürel değerini artırdığını belirtti.

Kurum, 163 bin metrekarelik alanda yürütülen dev dönüşümde üç adanın tamamlandığını ifade ederek, 1. Etapta 307 iş yerinin Selçuklu mimarisine uygun olarak yeniden inşa edildiğini söyledi.

'KONYA'YA YATIRIMLAR 229 MİLYARI AŞTI'

Türkiye çapında yürütülen dev konut ve dönüşüm projelerine de değinen Bakan Kurum, bakanlık tarafından Konya'ya yapılan yatırımların 229 milyar lirayı aştığını, 37 milyar liralık projelerin ise sürdüğünü açıkladı. Kurum, 'Konya'da merkezde 9 bin 370 olmak üzere toplam 15 bin 200 yeni konutu hemşehrilerimize kazandırıyoruz' dedi.

Törenin ev sahibi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin kapsamına ilişkin bilgiler verdi. Suriçi'nin, 467 yapı, 690 parsel ve 1.720 bağımsız bölümden oluşan dev bir dönüşüm olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, toplam maliyetin 5,5 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Açılışı yapılan 1. Etapta 158 dükkan ve 149 ofisin bulunduğunu belirten Kavuş, Selçuklu dönemi hamamının jeodezik cam kubbe ile korunarak turizme kazandırılmasını 'Şehrimizin bin yıllık tarihine duyduğumuz saygının sembolü' sözleriyle anlattı. Kavuş, projenin tüm etaplarında yatay mimari ve tarihi dokuya saygı prensibiyle ilerlediklerini vurguladı.

ALTAY: 'SURIÇİ, KONYA'NIN RUHUNU GELECEĞE TAŞIYOR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Suriçi dönüşümünün Konya için 'tarihi bir kırılma noktası' olduğunu belirterek, Mevlana ve Altın Çarşı ile birlikte bölgenin bütüncül bir yaklaşımla yenilendiğini söyledi. Altay, Larende Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla Konya'nın dış surlarının ve Larende Kapısı'nın yeniden gün yüzüne çıktığını aktardı.

'BU SADECE BİR DÖNÜŞÜM DEĞİL, BİR KİMLİĞİN İNŞASI'

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Suriçi'nin sadece fiziksel değil, kültürel bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayarak, 'Bu proje Konya'nın kimliğini yeniden ayağa kaldıran örnek bir çalışmadır' dedi. Konya Valisi İbrahim Akın ise Suriçi'nin 'kadim şehircilik anlayışının günümüze yansıyan bir eseri' olduğunu belirterek, projenin şehrin turizmine, ekonomisine ve kimliğine büyük katkı sunacağını ifade etti.

ANAHTAR TESLİMLERİ YAPILDI

Konuşmaların ardından Bakan Murat Kurum ve protokol üyeleri, esnafa iş yerlerinin anahtarlarını teslim etti. Açılış, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin duasıyla tamamlandı.

Törene birçok ilçe belediye başkanı, milletvekili, STK temsilcisi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.