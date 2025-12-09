TÜİK, 2014 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl taşıt sayısı yüzde 9,3 artarken, toplam taşıt-km yüzde 10 yükseldi. Verilere göre en büyük pay otomobillerde oldu. Yıllık ortalama kilometrede ise çekiciler açık ara önde yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları yıl boyunca toplam 382 milyar 870 milyon kilometre yol kat etti. Toplam mesafenin yüzde 57'si otomobiller, yüzde 19,2'si kamyonetler, yüzde 8,7'si motosikletler, yüzde 5,7'si çekiciler, yüzde 3,8'i kamyonlar, yüzde 3,3'ü minibüsler, yüzde 1,9'u otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından gerçekleştirildi.

TAŞIT SAYISI ARTTI, KAT EDİLEN MESAFE DAHA DA YÜKSELDİ

2024'te Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarken, toplam taşıt-km yüzde 10 yükseldi.

Taşıt türlerine göre yıllık artışlarda; motosiklet yüzde 23,3, özel amaçlı taşıtlar yüzde 9,3, otomobil yüzde 6,6, çekici yüzde 6,3, kamyonet yüzde 4,8, minibüs yüzde 4,0, kamyon: yüzde 3,2, otobüs yüzde 1,3 oranında artış kaydedildi.

Taşıt-km'lerde ise; motosiklet yüzde 59,9 artış, otomobil yüzde 9,1 artış, kamyonet yüzde 5,2 artış, çekici yüzde 4,4 artış, özel amaçlı taşıt yüzde 2,7 artış, minibüs yüzde 1,8 artış, kamyon: yüzde 5,1 azalış, otobüs yüzde 0,6 azalış oldu.

YILLIK ORTALAMA KİLOMETREDE ÇEKİCİLER AÇIK ARA ÖNDE

Taşıtların yıllık ortalama yaptığı kilometrelerine göre ise; çekiciler 66 bin 893 km, otobüsler 35 bin 150 km, minibüsler 24 bin 917 km, kamyonlar 21 bin 887 km, özel amaçlı taşıtlar 18 bin km, kamyonetler 15 bin 965 km, otomobiller 13 bin 859 km, motosikletler 5 bin 896 km oldu.

2024 yılında otomobiller tarafından yapılan yolculuklar yakıt türlerine göre incelendiğinde otomobillerin yolunun yüzde 39'u dizelle aştı.

EN FAZLA YOL 5-9 YAŞ ARASI TAŞITLARDAN

Kat edilen toplam mesafenin yüzde 20,5'i, filo içinde yüzde 16,8 paya sahip olan 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından yapıldı.

Yaş gruplarına göre dağılımlarda 5-9 yaş yüzde 20,5, 10-14 yaş yüzde 19,2, 2-4 yaş yüzde 15,6, 0-1 yaş yüzde 15,0, 15-19 yaş yüzde 11,9, 25 yaş ve üzeri yüzde 11,7,20-24 yaş ise yüzde 6,3 taşıtlarla oldu. Otomobiller özelinde ise en büyük pay 5-9 yaş otomobillerde (yüzde 22,5) gerçekleşti.