Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri programı kapsamında Burhan Dinçbal Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, gençlerle hem kariyer hem de hayat tecrübelerini paylaşarak genç dostu Büyükşehir Belediyesi olarak daima gençlerin yanın olduklarını kaydetti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere verdiği önem doğrultusunda düzenlediği Kariyer Günleri buluşmaları kapsamında bu kez Burhan Dinçbal Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kariyer Günleri buluşmasına Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Okul Müdürü Ahmet Demirbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş, Ufuk Sekmen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul girişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, sınıfları gezerek, okulun öğretmenler odasında geleceğin mimarı öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra okulun konferans salonuna geçerek program çerçevesinde buluştuğu gençler tarafından alkışlar eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Büyükkılıç, Zenginlikler Şehri Kayseri Belgeseli gösteriminin yapıldığı programda, Büyükşehir'in gençlere yönelik yatırım, proje ve hizmetlerinden bahsederken, kendi hayat tecrübelerini de paylaşarak öğrencilere kariyer yolculuklarında tavsiyelerde bulundu. Sözlerine okula davetlerinden dolayı okul müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederek başlayan Başkan Büyükkılıç, 'Sizin gibi pırıl pırıl gençleri görünce içimiz aydınlanıyor. Geleceğe ümitle bakıyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, gençlerin donanımlı, eğitimli, sosyal yönden zengin bir şekilde yetişmesinin önemine vurgu yaparak, 'Sizlere hizmet etmeye çalışan, sizlere layık olmaya çalışan anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz, sizlerin bizlere verdiği yetkiyi sizler adına kullanıyoruz. Bizim hizmet alanındaki çalışmalarımızda olduğu gibi sizlerin de okulunuzu, eğitim ortamınızı severek çalışıyor olmanız ve kendinizi yetiştirmeniz verimliliği sağlar' diye konuştu.

Eğitim ve öğrenimin önemine değinen Başkan Büyükkılıç, hayırsever merhum Burhan Dinçbal'ı da hayır ve rahmetle yâd ederek, Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, gençlerin kendilerini en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirmeleri yönünde önemli tavsiyelerde bulunarak, 'Dünya yarışıyor, insanlar yarışıyor. Bu yarışta ben de varım diyerek imkânları iyi değerlendirerek yol almanız gerekir diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Kayseri'nin 5 üniversite ve dinamik bir öğrenci nüfusuna sahip bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 'Bu güzel şehri sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için bizim de ekibimizle birlikte çaba göstermemiz gerekir. Bu da vicdanımızın sesini duyarak, kamuya ve halkımıza sorumluluk anlayışı içerisinde, gönüllerde yer etme gayreti içerisinde çalışmakla olur' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri hakkında da gençlere bilgiler veren Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi, büyük usta Mimar Sinan, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi gibi kadim kentin değerlerini öğrencilere anlattı ve sorduğu sorulara doğru cevap veren öğrencilere hediyeler verdi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak aidiyet duygusuyla hep birlikte şehre sahip çıkmaları gerektiğinin altını çizdi.

Öğrencilerin taleplerini de bizzat dinleyen Büyükkılıç, gençlerin taleplerinin yerine getirilmesi için kurmaylarına anında talimat verdi.

Burhan Dinçbal Ortaokulu Müdürü Ahmet Demirbaş ise 'Çok önemli bir konuğu sizlerle buluşturmak istedik ve kendileri davetimizi kırmadılar. Kendilerine zahmet edip geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı anlatmaya gerek yok ama 2000 yılından beri kadrolu olarak Kayseri'de okul müdürlüğü yapıyorum. Çok kıymetli başkanımızla sürekli bir iletişimimiz oldu. Birçok okulda görev yaptım, bütün okullarımızda çok kıymetli başkanımızın her zaman eli üzerimizde oldu. Ne zaman ki bir ihtiyacımız oldu, ne zaman ki işimiz düştü okumuzla alakalı çok fazlasıyla bize yardımcı oldu. Bu yüzden kendilerine her zaman yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'tan 'Kendisi şehrimiz için çok büyük bir değer, çok büyük bir kıymet. Hizmetleriyle hepimizi memnun eden, hepimizin gönlünü alan bir başkanımız' diyerek söz eden Demirbaş, Büyükkılıç'a okulu adına teşekkürlerini sundu.

Program sonunda Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya tarafından Başkan Büyükkılıç'a, plaket takdiminde bulunulurken, Kariyer Günleri programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.