İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Aile Çalıştayı, 'Bir Yıl, Bin İz; 'AilemİZ-mir'' sloganıyla Karşıyaka Alev Alatlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Çalıştaya; İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, Karşıyaka İlçe Şube Müdürü Tuba Buket Aydemir Saydam, Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AilemİZ-mir Proje ekibi, eğitim yöneticileri, rehberlik ve psikolojik danışma uzmanları, öğretmenler ve veliler katıldı.

2026 Aile Yılı kapsamında planlanan çalıştayda; ailelerin yaşadığı sorunlar, ihtiyaçları ve beklentileri, sahada elde edilen deneyimler ışığında ele alındı. Çalıştay ile veliler, rehber öğretmenler ve akademisyenlerden doğrudan alınan görüşlerin nitelikli ve sürdürülebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Aileyi Konuşmak, Aileyi Anlamak ve Aile ile Beraber Çözüm Üretmek için Bir Arada

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AilemİZ-mir Projesi Koordinatörü Ayben Demirkaya, 'Bugün aileyi konuşmak, aileyi anlamak ve aile ile birlikte sorunlara çözüm üretmek için bir aradayız. Çünkü biliyoruz ki eğitim yalnızca okul duvarları içerisinde gerçekleşmiyor. Eğitim öncelikle evde başlıyor ve aile bunun en önemli çıktılarından biri.' ifadelerini kullandı.

Çalıştayı kurgularken bir tek bakış açısı değil çoklu bakış açılarına ihtiyaç duyduklarını belirten Demirkaya, 'Bu salonda bulunan herkes sürecin birer katılımcısı olacak. Akademisyenlerimiz bilimsel çerçeveyi sunarken velilerimiz sahadan bizlerle birlikte ev ortamında yaşadığınız her türlü sorunu bizlerle paylaşacaksınız. Bilimden kopmadan sahadan uzaklaşmadan verimli bir çalıştay olmasını diliyoruz.' dedi.

Demirkaya, katkıları için Dokuz Eylül Üniversitesine iş birlikleri için ve ev sahipliği için Karşıyaka Alev Alatlı Anadolu Lisesine teşekkür etti.

Aileye Sahip Çıkmak, İstikbalimize Sahip Çıkmaktır

İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, ailenin korunmasının geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığının aileye yönelik aldığı kararların tesadüf olmadığını belirten Erarslan, 'Aile Yılı'nı dikkat kesilmesi gereken bir adım olarak ele aldık. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Aileye sahip çıkmak, istikbalimize sahip çıkmaktır.' anlayışıyla velilerimizin tecrübesini, eğitimcilerimizin birikimini, akademisyenlerimizin ilmini aynı masada buluşturarak İzmir'e özgü güçlü bir aile hikayesi yazmaya niyet ettik.' dedi.

Erarslan, teknolojinin ve dijital platformların aile içi iletişim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Erarslan, teknolojinin zararlı yönlerinin azaltılırken, yapay zekâ başta olmak üzere faydalı yönlerinin eğitim alanında etkin şekilde kullanılmasının önemine değindi.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin üniversitelerle iş birliğini önemsediğini belirten Erarslan, veliler ve öğretmenlerle gönül birliği içinde yürütülen çalışmaların İzmir'den güçlü bir mesaj vereceğini ifade ederek, çalıştaya katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ailemiz-mir Projesi tanıtım videosu izlendi ve katılımcılar tematik masalara yönlendirildi.

Aile Yılı Etkinlik ve Yayın Geliştirme Konuları Ele Alındı

Çalıştay, aile yaşamına ilişkin farklı boyutların ele alındığı dokuz tematik masa üzerinden yürütüldü. Her masada veliler, rehber öğretmenler ve akademisyenler bir araya gelerek aileye dair görüş, deneyim ve önerilerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında aile içi iletişim ve ebeveynlik becerileri, ailede değer aktarımı ve kültürel bağlar, okul-aile iş birliği ve rehberlik hizmetleri, dijital ebeveynlik ve teknoloji kullanımı, ailede psikososyal destek ve iyi oluş, kuşaklar arası iletişim ve aile hatıraları, aile içi süreçlerde güncel sorun alanları, aile sorularının ve ihtiyaçlarının derinleştirilmesi ile Aile Yılı etkinlik ve yayın geliştirme başlıkları ele alındı.

Her tematik masa, raportörler eşliğinde yürütülürken paylaşılan görüşler yapılandırılmış formlar aracılığıyla kayıt altına alındı. Çalıştay sonunda elde edilen verilerin; ailelerin gerçek sorularına dayalı olarak hazırlanacak 'Bizim Aile Kitabı' ile aile alanında yürütülecek bilimsel ve akademik çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanıyor.

Çalıştaya moderatör olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof, Dr. Zekavat Kabasakal, Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Prof Dr. Vildan Mevsim, Doç. Dr. Yağmur Soylu, Doç. Dr. Güzin Özyılmaz, Prof. Dr.Nebiye Konuk Kandemir, Dr. Nergis Canbulat, Dr. Canan Yücel, Mustafa Tercan'a, 39 rehberlik ve psikolojik danışma uzmanına teşekkür belgesi; 56 veliye katılım belgesi verildi.

Çalıştayın ikinci oturumunda kayıt altına alınan formların birleştirilerek rapor haline getirilmesi sağlandı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından çalıştay sona erdi.