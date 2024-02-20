Keşap Belediye Mehmet Emür, düzenlenen törenle resmen Yeniden Refah Partisi’nden (YRP), Keşap Belediye Başkan adayı olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Emür için, Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkanlığı binasında aday tanıtım töreni düzenlendi. Başkan Emür, il binası önünde davul ve zurna ile meşalelerle karşılandı.





Törende Emür’ün, yakasına partisinin rozeti il başkanı Eşref Bekdemir tarafından takılırken, Emür de resmen belediye başkan adayı olduğu ilan edildi.



Keşap Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Allah bazen insan hayatında şer bildiklerimizde hayır vardır diyor. Bazı noktada konuları zorlamamak ve Cenabı Allah’ın dediği gibi akışına bırakmak lazım. Bugün İl Başkanımız Sayın Eşref Bekdemir’e de söyledim. Peygamber efendimiz Mekke’den dışlandığı zaman Medine'den kapı açıldı. Arkadaşlarımızın aynı bugün bizi arkadaşların karşıladığı gibi Medine halkı gibi karşıladılar. Peygamberimiz Medine'den güçlenerek, yeniden kendine gelerek daha sonra Mekkeyi savaşmadan fethetti. Allah aynı şekilde bize zafer nasip eylesin.” dedi.

Başkan Emür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra ne olursa olsun, hayat bizi nereye götürürse götürsün Yeniden Refah Partisi’de benim hayatımın Medine’sidir. İnşallah çıktığımız yolda devam edeceğiz. Bizim hiçbir zaman kişilerle işimiz olmadı. Hep hizmetimize ve yolumuza baktık. Fakat bir yerde haksızlık ve saygısızlık yapıldı mı? Bir Keşaplı olarak bunun cevabının verilmesi gerektiğini her zaman düşündük. Bunun cevabını gerek Keşap’tan gerekse Giresun’da ki Keşap’lılar olmak üzere zamanı gelince verecektir İnşallah. Bizde değerli başkanlarımızla bu ailede olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sevda bitmez. Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Modern bir Keşap için hep olduğu gibi daima göreve hazırız, gelecek nesillerimize yaptığımız projeler ile daha yaşanabilir ilçe bırakmak için azim ve güçle halkımızla iç içe, samimiyetle kucaklaşarak, ilk günkü coşku ve heyecanla, Keşap’lı hemşerilerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim Keşap sevdamız her daim bakidir. Milletimiz için biz varız. Parolamız seçimi kazanmak” dedi.