Yeniden Refah Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Mesut Aydın seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

'Giresun'da; çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız' diyen Giresun Belediye Başkan Adayı Mesut Aydın: 'Sahada karşılaştığımız destek ve teveccüh bize güç veriyor, bu güç ve motivasyonla yorulmamak üzere çıktığımız kutlu hizmet yürüyüşümüzü sürdürüyoruz' dedi.

YRP'nin üye sayısındaki artışı 'Milli Görüş iktidarının ayak sesleri' olarak nitelendiren Mesut Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

'Dürüst, ahlaklı ve hesap verebilen bir şuurun temsilcileriyiz. Milletimizin özgür iradesinin yegâne savunucusuyuz. Vatandaşımıza ''bir yol daha var'' dedirten umudun kaynağıyız. Aydın günlere yürüyen Giresun'umuzun hizmetkârı olmak için gece-gündüz demeden koşturuyoruz.

94 ruhunun getirdiği huzur bereket güven ve mutluluk ortamının yeniden tesisi için varız.

Giresun'umuzun her köşesinde izimiz var, eserimiz olacak. Liderimiz Dr. Fatih Erbakan Bey'in önderliğinde teşhisi net bir şekilde konulmuş bütün marazlardan milletimizi kurtarmak için; adaletli ve herkesi kucaklayan yönetim anlayışımız ile ilimizi yönetmek için 31 Mart'ı Milli Görüş'ün Giresun semalarına doğuşunu bekliyoruz' dedi.

Giresun'da üye sayılarının 4200'ü geçtiğini söyleyen Aydın: 'Beş bin üye sayısı hedefimize çok az kaldı. Sefer bizden Zafer Allah'tan...

Ömrümüzü adadığımız Giresun'umuzda belediye başkanlığını kazanmak ve milletimize kazandırmak için koşmaya devam edeceğiz, Giresunlu kardeşlerimizin desteği ile Allah bunu bize nasip edecek' dedi.