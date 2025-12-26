Kayseri Talas Belediyesi, İstiklal Marşı'mızın şairi, milletin vicdanı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yıl dönümünde anlamlı bir sanat etkinliğiyle andı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Milletin Avazı Mehmet Akif' adlı tiyatro oyunu, büyük şairin fikir dünyasını, mücadelesini ve milletle kurduğu güçlü bağı müzikal bir dille sahneye taşıdı.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda 'Tek Perde Üç Tablolu Milli Dram' olarak hazırlanan eser, Mehmet Akif'in yalnızca dizeleriyle değil, hayatıyla da bu millete yol gösteren bir dava adamı olduğunu gözler önüne serdi. Oyun boyunca inanç, vatan sevgisi, fedakârlık ve bağımsızlık ruhu, salonu dolduran öğrenci, öğretmen ve idarecilerin yüreğine nakış nakış işlendi.

Atabey Barış, Özgecan E. Eraydın, Kutay Neşeli, Nazlıcan Kol, Süleyman Özyürek ve Hacı Murat Yiğitsoy'un rol aldığı oyun, Kara Karayev ve Grup Şantiye müzikleriyle izleyicilere hem hüzün hem de gurur dolu bir yolculuk yaşattı.

'ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN'

Programın sonunda sahneye gelerek oyuncuları tebrik eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Değerli kardeşlerime sizlerin adına teşekkür ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiş ya biz de aynı dualarla geleceğimizi, Türkiye'nin ikinci yüzyılını sizlere armağan ederek başarılarınızın devamını diliyorum' şeklinde konuştu.

Program Başkan Yalçın'ın oyunculara plaket vermesiyle sona erdi.