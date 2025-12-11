Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan beceri ve değerlerle uyumlu biçimde, çocuklar ve gençlerin üretken, vatansever ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine aynı zamanda yaşanabilir bir çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlayacak şekilde kutlanacak.

ANKARA (İGFA) - Çocuklarda öz güven ve sorumluluk bilinci oluşturmak; millî, manevî ve kültürel değerleri benimseterek yerli üretim ve tüketimi teşvik etmek; çevre farkındalığı geliştirmek ve sağlıklı tüketim alışkanlıkları kazandırmak amacıyla okullarda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arası Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu bilinci okullarda yaygınlaştırmak amacıyla okulların yakın çevresindeki tarım, sanayi ve teknolojideki önemli gelişmeler ile üretilen ürünlerin bölgeye ve ülkeye sağladığı katma değerin önemine vurgu yapmayı planladı. Uygulanması planlanan etkinliklere veliler de dâhil edilerek tasarruf kültürünün yalnızca okulda değil, ev ortamında da pekiştirilmesi sağlanacak.

Hafta boyunca okullarda yapılması planlanan etkinlikler, 'katma değerli üretim, tasarruf ve yatırım bilincinin oluşturulması, yerli üretimin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ile sürdürülebilir ve çevre dostu tüketim' ana başlıklarında toplanıyor. Bu kapsamda yerli üretimin ekonomiye katkısı, tasarruf alışkanlıkları kazandırmak, ekonomik bilinç oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, coğrafi işaretli ürünlerin önemi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve çevre bilinci gibi pek çok konu işlenerek bu temaları içeren etkinlikler yapılacak.

Ayrıca, okul öncesi çocukları ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan dijital içeriklere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek.

Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası Etkinlik Takvimi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz