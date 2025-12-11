Sinop Ayancık'ta TÜGVA tarafından ortaokul öğrencilerine 'Grid Oryantiring' etkinliği düzenlendi. İlçe Temsilcisi Ahmet Can Akyol, gençlere bu sporun her yerde yapılabileceğini anlattı. Etkinliklerin süreceği belirtildi.

SİNOP (İGFA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik Oryantiring etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ayancık İlçe Temsilciliği tarafından Yakamoz Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, önce öğrencilere İlçe Temsilcisi Ahmet Can Akyol tarafından Oryantiring sporu hakkında bilgi verildi. Ardından öğrenciler, sporun daha basitleştirilmiş bir türü olan 'Grid Oryantiring' etkinliğine katıldı. Akyol, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, 'Oryantiring sporunu gençlerimize anlattık ve basitleştirilmiş bir türüyle deneyimlemelerini sağladık. Bu spor, her yerde yapılabilir; gençlerin evlerinden çıkmaları yeterli' dedi.

TÜGVA Ayancık İlçe Temsilciliği'nin, öğrencilere yönelik kurs ve etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.