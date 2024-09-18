Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın en büyük otomotiv yedek parça fuarı olarak bilinen Automechanika Frankfurt Fuarı’nda, yenilikçi ve ileri teknolojili ürünlerini başarıyla sergiledi.

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, sektörün tek çatı altında bir araya geldiği hemen her organizasyonda adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor.

Maysan Mando, Almanya’nın ev sahipliğinde 2 yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük otomotiv yedek parça fuarı olarak bilinen Automechanika Frankfurt Fuarı’nda, yenilikçi ve ileri teknolojili ürünleriyle büyük ilgi gördü.

Bu yıl, 10-14 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen fuar kapsamında, sektör profesyonelleriyle verimli görüşmelere imza atan Maysan Mando, çok sayıda yeni iş bağlantısı kurmayı da başardı.

Otomotiv satış sonrası pazarındaki tüm önemli oyuncuların yer aldığı fuarda Maysan Mando, Salon 6.1, A76 no’lu stantta ziyaretçilerini ağırlarken, fuar süresince ziyaretçilerden tam not aldı.

YENİ PAZARLARA AÇILMA HEDEFİ

Automechanika Frankfurt Fuarı’nın kendileri açısından son derece verimli geçtiğini kaydeden Maysan Mando Satış ve İş Geliştirme Müdürü Vecibe Kaplan Arslan, küresel müşteri talepleri doğrultusunda yenilikçi ve katma değerli ürünler üretmeye devam ettiklerine vurgu yaparken, fuar süresince ülkemizi en iyi şekilde temsil etme gayretinde olduklarını kaydetti.

Arslan, “Şirket olarak, katılımcı ve ziyaretçi olduğumuz fuarlarda, yeni pazarları ve yeni müşterileri portföyümüze katmak için çabalarımız devam ediyor. Globalde tanınan ve büyük ölçekli farklı firmaların talepleri gelmeye devam ediyor. İhracatta her zaman ana pazarımız yakınlık sebebiyle Avrupa. Ancak gelişen konjonktürde, özellikle Kuzey Amerika, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asya pazarlarındaki artış taleplerine yanıtsız kalmadık ve yeni iş ortaklıklarına imza attık. Hem yeni müşteri kazanımları hem de mevcut iş ortakları ile iş hacimlerimizi artırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Yaptığımız yenilikçi çalışmalarla sektörün gelişimine öncülük etmeye devam ederken, global ayak izimizi güçlendirmeye ve Türk otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam etme hedefindeyiz” dedi.

SEKTÖRÜN GLOBAL GÜCÜ

Öte yandan, Türkiye’nin en büyük amortisör üreticisi olan ve bu yıl 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Maysan Mando; Güney Koreli HL Mando ve Çukurova Holding’in iştirakçisi bir firmadır.

Maysan Mando’nun ürün gamında; binek ve hafif ticari araçlar, otobüs ve kamyon, traktör, koltuk ve askeri uygulamaların yanı sıra traktörden forklift gibi elektrikli diğer taşıma araçlarına kadar, geniş bir amortisör yelpazesi yer almaktadır.

Maysan Mando, toplam üretiminin yüzde 68’lük bölümünü yurt içi ve yurt dışı OEM üreticilerine gerçekleştirirken, kalan yüzde 32’lık bölümüyle de pazardaki güçlü konumu ile yurtiçi aftermarket talebini karşılıyor.

Maysan Mando aynı zamanda, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Türki Cumhuriyetleri içeren 50’ye yakın ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.