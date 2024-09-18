SEC, FTX denetiminde ihmalle suçlanan Prager Metis ile $1,95 milyon karşılığında anlaşmaya vardı.

SquidGrow tokeni, 15 Eylül’deki zirvesinden sonra %18 değer kaybetti. Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, Yellow Network’e 10 milyon dolarlık yatırımla destek verdi.

ABD, Kamboçyalı iş adamı Ly Yong Phat’a insan kaçakçılığı ve kripto dolandırıcılığı nedeniyle yaptırım uyguladı.

WazirX hackerı, 64 milyon dolarlık kripto varlığını çaldı ve Tornado Cash ile akladı.

Donald Trump, ailesinin kripto projesi “World Liberty Financial”ın 16 Eylül’de lansmanını duyurdu.

Kırılma Noktası: SEC ve Prager Metis’in Sessiz İttifakı

ABD SEC, Prager Metis ile $1,95 milyonluk gizli bir anlaşmaya vardı. FTX skandalındaki denetim ihmali, kripto dünyasında derin yankılar uyandırırken, bu anlaşma daha büyük bir finansal düzensizliğin kapılarını aralıyor.

Dalgaların Ardındaki Fırtına: SquidGrow’un Gizemli Çöküşü

SquidGrow, 15 Eylül’deki zirvesinden sonra %18’lik bir kayıpla dikkatleri üzerine çekti. Ethereum ağına geçiş sonrası yaşanan bu sert düşüş, meme coin dünyasında bir domino etkisi yaratabilir



Ripple, Yellow Network’e Güç Veriyor

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, Yellow Network’e liderlik ederek 10 milyon dolarlık bir yatırıma imza attı. Bu hamle, merkeziyetsiz dijital varlık ticaretinin önünü açacak yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Siber Suçların Gizemli Efendileri: ABD’den Kamboçyalı Senatöre Yaptırım

ABD, Kamboçyalı senatör Ly Yong Phat’a insan kaçakçılığı ve kripto dolandırıcılığı suçlamaları nedeniyle yaptırım uyguladı. Siber dolandırıcılık merkezlerini yönettiği iddia edilen bu isim, karanlık bir ağın başrolünde yer alıyor.

Kripto Evreninde Gizli Hırsızlık: WazirX Hack Skandal

WazirX platformuna sızan bir hacker, 64 milyon doların üzerinde kripto varlığı akladı. PeckShieldAlert’in bildirdiğine göre, içeriden katılım şüphesi doğuran bu olay, dijital dünyada güvensizlik dalgası yaratıyor.

Trump, 'modası geçmiş bankaları geride bırakmak' için kripto projesinin lansman tarihini açıkladı

Trump, 'modası geçmiş bankaları geride bırakmak' için kripto projesinin lansman tarihini açıkladı

Eski Başkan Donald J. Trump, oğullarının "World Liberty Financial" adlı yeni kripto projesinin lansman tarihini açıklıyor.

Donald Trump, ailesinin son birkaç haftadır tanıtımını yaptığı bir kripto projesi olan World Liberty Financial'ın yaklaşan lansmanıyla dalga geçiyor.

12 Eylül'de X hesabında yayınlanan bir videoda Trump, takipçilerini 16 Eylül'de World Liberty Financial'ı resmi olarak tanıtmayı planladığı canlı bir Twitter Spaces etkinliğine katılmaya çağırdı.







XRPUSDT

Grafikte XRP/USDT paritesinin fiyat hareketleri gözlemleniyor. Fiyat, yükselen bir trend çizgisi üzerinde hareket ederken şu an 0,5782 seviyesinde işlem görüyor. Bu hareket, Ripple kurucu ortağı Chris Larsen’in 10 milyon dolarlık yatırım haberinin ardından XRP fiyatında kısa vadeli bir yukarı yönlü ivmenin oluşabileceğini işaret edebilir. Haftalık açılışa göre %1,3 civarında bir yükseliş mevcut, ancak aylık zirve seviyesine henüz ulaşılmış değil. Bu noktada 0,5708 seviyesi önemli bir destek olarak izlenebilirken, 0,5992 seviyesinin direnç olarak çalışacağı öngörülebilir.









BTCUSDT

BTC/USDT paritesinin fiyatı, haftalık zirve (61,320) seviyesine doğru bir yükseliş sergilemekte ve şu anda 60,293 seviyesinde işlem görüyor. Bu ivme, son dönemde kripto piyasalarındaki olumlu gelişmelere ve BTC’nin güçlü alım baskısına işaret ediyor. Ayrıca, grafikte yükselen trend çizgisi dikkat çekiyor ve destek seviyesi olarak 59,000 dolar civarı önemli bir geri çekilme noktası olabilir. BTC haftalık açılışına göre %1,96’lık bir kazanç sergiliyor. Eğer fiyat, 61,320 seviyesini geçerse, yeni bir yükseliş dalgası tetiklenebilir. Aksi halde, 57,493 seviyesindeki haftalık dip önemli bir destek bölgesi olarak izlenmelidir.



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CryptoPowerEx Hakkında

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