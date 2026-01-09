Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), kişisel ve mesleki gelişim için 12 Ocak'ta bahar dönemi başvurularını almaya başlıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültürel hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren MASMEK, 2026-2027 Bahar dönemi kursları için kapılarını açıyor. Başvurular 12 Ocak itibariyle başlayacak.

MASMEK, mesleki gelişimden spora, yabancı dilden müzik enstrümanlarına, el sanatlarından dans ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. 12 yaş ve üzeri bireyler enstrüman kurslarına katılabilirken, 15 yaş ve üzeri vatandaşlar diğer tüm kurslara başvurabiliyor. Yalnızca kadınlara özel düzenlenen dans ve spor kursları dışında tüm kurslar herkese açık olarak planlandı.

Bahar döneminde açılacak kurslar arasında İngilizce, Fransızca, Korece ve Almanca dil kursları; yoga, zumba, cardio fit-step, aerobik, pilates ve halk oyunları gibi spor ve dans kursları; bağlama, keman, gitar, piyano, şan, ud, ney, klarnet, yan flüt ve akordeon gibi enstrüman kursları yer alacak.

MASMEK, hobi edinmek isteyenlerin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirmek isteyenler için de Barista Eğitimi ve Protez Tırnak gibi kurslarla profesyonel bir zemin sunuyor.