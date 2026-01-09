Bursa'da Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, tarihi binasında kadın ve çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerini sürdürüyor. Yeni başlatılan ücretsiz İngilizce kursuna yaklaşık 100 kişi kayıt yaptırdı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 500 yıllık tarihi bir binada hizmet veren merkezde, kadınlar ve çocuklara yönelik eğitici, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Gemlik Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz İngilizce eğitimlerinde, kadınlar ve çocuklar için ayrı gruplar oluşturuldu. Dersler, belediye personeli İngilizce Öğretmeni Esra Fırtına tarafından veriliyor ve katılımcıların yaş ve seviyelerine göre planlanıyor. Programa yaklaşık 100 kişi kayıt yaptırdı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuyla ilgili olarak, 'Çocuklarımızın İngilizce eğitimi alarak hayata daha güçlü hazırlanmalarını hedefliyoruz. Kadınlarımızın ise sosyal hayatta daha fazla yer alarak sosyalleşmelerini, kültürel ve eğitsel açıdan kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.