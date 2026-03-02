Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda görev yapan şoförlere yönelik hizmet içi eğitimleri sürdürüyor. Engelli vatandaşların şehir içi toplu taşımadan yararlanmalarındaki sorunların çözümüne yönelik başlatılan eğitimlerin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Engelli vatandaşların yaşadıkları sorunları en aza indirmeyi hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım şoförlerine yönelik eğitimlerini de sürdürüyor.

Ulaşım Koordinasyon Merkezinde düzenlenen eğitim seminerinde, toplu ulaşım şoförlerine bedensel engelli vatandaşların toplu ulaşım araçları kullanımında yaşadıkları problemler başta olmak üzere durak ve rampaların daha rahat ve sorunsuz kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

'OTİZM' KONULU BİLGİLENDİRME YAPILDI

Eğitime; Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Otobüs Birimi Şube Sorumlusu Fatih Turan ile toplu taşıma araçlarında görevli şoförler katıldı.

Eğitimde Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyal çalışmacılar Mustafa Emre Yakalı ve Şerife Yerkesikli tarafından 'Otizm' konulu bilgilendirme yapıldı.

ERİŞİLEBİLİR ANTALYA İÇİN EĞİTİMLER ÖNEMLİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural bu tür eğitimlerin son derece önemli olduğunu belirtti.

'Engellilerin toplu taşımada yaşadığı sorunları farklı engel gruplarıyla tartışıyoruz. Burada gelen talepleri değerlendirerek şoförlerimize engelli vatandaşlarımızla doğru iletişim kurabilmeleri adına bu tür toplantılar düzenliyoruz. Ortak noktalarda işbirliği yapıp daha erişilebilir bir Antalya için özellikle ulaşımda erişilebilir bir Antalya için bu eğitimlerin devamlılığı bizim için önemli' dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN TALEPLERİ ANLATILIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Otobüs Birimi Şube Sorumlusu Fatih Turan da engelli vatandaşların sahada yaşadıkları sorunları öncelikli olarak çözmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Turan, 'Verimli bir eğitim gerçekleşti. Bu eğitimlerde engelli vatandaşlarımızın bizden taleplerini daha iyi anlıyoruz. Otobüs şoförlerimiz ilk işe alımlarında ve çalışma sürelerinde belli periyotlarda bu eğitimleri alıyor. Elimizden geldiğince Antalya halkımıza kaliteli ve güvenli hizmet vermeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Eğitime katılan şoförler de engelli vatandaşlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda önemli bilgiler edindiklerini söyledi.