Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak, malzeme yönetimini sistematik hale getirmek ve sahadaki çalışmaların verimliliğini yükseltmek amacıyla ilçelerde ambar inşa çalışmalarını hayata geçirdi.

MALATYA (İGFA) - MASKİ'nin yatırım programı kapsamında farklı ilçelerde inşa edilen bu modern ambarlar sayesinde, altyapı çalışmalarında kullanılan ekipman, boru, bağlantı elemanları, vana ve diğer malzemeler artık daha düzenli, güvenli ve kayıtlı şekilde depolanabiliyor.

İlçelerde hizmet standardını yükseltmeye ve sahadaki operasyonel süreçleri daha planlı, hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik yatırımlar yapıldığını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: 'İlçelerimizde kurduğumuz ambar yapılarıyla, sahada yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarında ciddi bir verimlilik sağladık. Artık her ilçe şefliğimiz, kendi bölgesindeki malzeme stokunu tam olarak biliyor. Bu da hem kaynakların etkin kullanılmasına hem de zaman tasarrufuna katkı sunuyor. Depolama alanlarının modern hale gelmesiyle birlikte çalışma düzenimizde önemli bir iyileşme yaşandı.'dedi.