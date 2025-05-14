Türkiye’de Mart 2025’te tavuk eti üretimi 231 bin 595 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi 1,63 milyar adede ulaştı. Yıllık bazda yumurta üretimi yüzde 8,8 azalırken, tavuk eti üretimi yüzde 13 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı verilerini açıkladı.

Mart 2025’te tavuk eti üretimi 231 bin 595 ton olarak gerçekleşirken, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 632 milyon 774 bin adet oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 13, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 artarken, yumurta üretimi yüzde 8,8 azaldı. Ocak-Mart 2025 döneminde ise tavuk eti üretimi yüzde 12, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6 artarken, yumurta üretimi yüzde 9,9 geriledi.

Şubat 2025’te 218 bin 260 ton olan tavuk eti üretimi, Mart’ta yüzde 6,1 artış gösterdi. Yumurta üretimi ise Şubat’taki 1 milyar 547 milyon 93 bin adetten yüzde 5,5 artarak 1,63 milyara ulaştı.