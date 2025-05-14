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Sektör kaynakları, motorin fiyatlarında da yakın zamanda zam beklendiğini belirtiyor.

Dış ticaret endeksleri açıklandı... İhracat ve ithalat arttı!

Dış ticaret endeksleri açıklandı... İhracat ve ithalat arttı!

Motorin litre fiyatı 44,22 TL, LPG litre fiyatı ise 26,19 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litre fiyatı, yapılan 1,50 TL’lik artışla 46,79 TL’ye ulaştı.

Benzin litre fiyatı 1,50 TL’lik zamla 46,79 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatlarında da zam beklentisi sürerken, mevcut fiyatlar benzin 46,79 TL, motorin 44,22 TL, LPG 26,19 TL olarak kaydedildi. İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi.