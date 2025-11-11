14-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu yıl ikinci kez doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 1151 sporcunun katılacağı organizasyon, Marmaris'in eşsiz doğasında altı farklı parkurda gerçekleşecek.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Marmaris, 14-15-16 Kasım tarihlerinde doğa ve spor severlerin buluşma noktası olacak. Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla koşulacak. Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 1151 sporcu, deniz, orman ve dağ manzaralarının iç içe geçtiği rotalarda yarışacak.

Mint Organizasyon tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören etkinlik, bu yıl yenilenen parkurlarıyla daha kapsamlı bir deneyim sunacak.

Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru, zorlu etapları ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken; geçen yılın en uzun rotası olan 78K, bu yıl revize edilerek 70K olarak tasarlandı. Ayrıca 48K, 30K, 16K ve 5K parkurları da her seviyeden sporcunun katılımına açık olacak.

Katılımcılar, Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği ve Yeşil Belde güzergâhından geçip Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı noktalarında doğayla bütünleşecek. En uzun etap olan 100K parkuru, Anadolu Sigorta'nın 'Ormanın Gözleri' sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi üzerinden geçerek orman yangınlarına dikkat çekecek.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

İsim sponsoru Anadolu Sigorta olurken, Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye ana sponsorlar arasında yer alıyor. Garmin, Herbalife, Segway-Ninebot, Uludağ İçecek, Fredonia Coffee, Bono Good Times, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği ve Doca Pakkens ise organizasyona co-sponsor olarak destek veriyor.

Bu yılki yarışlara Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan sporcular katılacak. Artan uluslararası ilgi, organizasyonun Marmaris'in tanıtımına ve bölge turizmine önemli katkı sunduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.