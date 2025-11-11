Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadelesine doludizgin devam eden Çayırova Belediyesi, ligin dokuzuncu hafta karşılaşmasında C.M.F Gold Haremspor'u sahasında konuk etti. Baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmayı, temsilcimiz 86-80 kazanmayı başardı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. Yıldönümü vesilesi ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan mücadeleye, Baş antrenör Gökhan Güney'in öncülüğünde Can Uğur Öğüt, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan temsilcimiz, maça istediği tempoda giremedi. Haremspor'un etkili oyunu sonrasında ilk çeyrek 17-26'lık skorla geçildi. İkinci periyotta da hücumda istediği performansı sergileyemeyen Çayırova Belediyesi, devre arasına 38-44'lük skorla geride girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ

Üçüncü periyotla beraber özellikle Can Uğur Öğüt'ün üstün hücum performansı ve savunmadaki sertlikle skorda rakibini yakalayan ve maçın başından sonra ilk kez öne geçen Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 63-57 önde girdi. Son çeyrekte ise tam bir heyecan fırtınası vardı. Seyircisinin müthiş desteği ile maçtan bir an olsun kopmayan Çayırova Belediyesi, karşılıklı basketlerle geçen son periyotta, üçüncü çeyrekteki avantajını korudu ve mücadeleden 86-80 galip ayrılmayı başardı.

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 18 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor'un 17 sayısı, Can Uğur Öğüt'ün 13 sayısı ve Berkay Candan'ın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Müsabakayı salondan takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, galibiyet sonrasında büyük bir sevinç yaşarken, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

'Takım Ruhu, Mücadele, Zafer! Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımız, Haremspor mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak namağlup serisini sürdürdü! Üst üste 9. galibiyetini alan takımımız, sahada sergilediği azim, enerji ve yüksek mücadeleyle Çayırova'mızın gururu oldu. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı ve tribünleri doldurarak desteğini esirgemeyen tüm taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.'