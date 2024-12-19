2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyasını sürdüren Marmarabirlik, ortaklara 20 Aralık Cuma günü itibariyle dördüncü dilim olarak 359 milyon TL ödeme daha yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik 20 Aralık 2024 Cuma günü ortaklara, 30 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 359 milyon TL ödeme yapacak.

Ortaklar dördüncü dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Kampanyanın başladığı günden bugüne kadar 50 bin ton ürün alımı yapan Marmarabirlik, bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 1 milyar 241 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Yeni dönem alım kampanyasının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin yaşandığı bu zorlu yılda zeytin üreticisinin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması için gayret gösterdiklerini belirtti. 2024/2025 yılı kampanyasında 66 bin ton ürün alımı gerçekleştirecek olan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Birlik, 2010 yılından bugüne kadar hiç zarar etmedi. Bugüne kadar hep ortaklarımızın yanında olduk, her zaman onları destekledik. Marmarabirlik Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük makamı, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte bu zor yılı da sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Bu arada Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatifte alım rakamlarının bugün itibarıyla; Gemlik Kooperatifi’nde 4 bin 153 ton, Mudanya’da 12 bin 47 ton, Erdek’te 6 bin 25 ton, Orhangazi’de 4 bin 169 ton, İznik’te 12 bin 630 ton, Edincik’te 7 bin 365 ton, Mürefte’de 3 bin 146 ton, Marmara Adası’nda 190 bin olmak üzere toplam 50 bin tona ulaştığı bildirildi.