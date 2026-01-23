Marmarabirlik, 2025/2026 ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına yönelik ödeme sürecini planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyor. Kampanya sürecinde ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarla peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, kalan tutarın yarısı olan 860 milyon TL'yi 13 Şubat 2026 tarihinde ortaklarının hesaplarına yatıracağını duyurdu.

Söz konusu ödeme ile birlikte ürün bedellerinin yüzde 75'ine tekabül eden 2 milyar 580 milyon TL üreticilere ödenmiş olacağını belirten Birlik, zeytin üreticisi ortaklara ürün bedellerinin kalan yüzde 25'lik kısmının ise en geç Nisan ayı içerisinde hesaplara aktarmayı planladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, geçen yıl 3 milyar 362 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik'in 3 milyar 440 milyon TL tutarında ürün alımı yaptığını açıkladı. Başkan Yıldız, Marmarabirlik'in üretici odaklı bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayarak, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana ortaklarımıza doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de üreticimizle birlikte büyümeyi hedefleyen stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz' dedi.