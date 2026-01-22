Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin brüt rezervlerinin 205,2 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştığını açıkladı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki yükselişi değerlendirdi. Bakan Şimşek, uygulanan program sayesinde brüt rezervlerin yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştığını, swap hariç net rezervlerdeki artışın ise 139,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğinin sağlandığını vurgularken, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM'den çıkış sürecinin başarıyla tamamlandığını kaydetti. Böylece, döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan bir iyileşme sağlanmış oldu. Şimşek, güçlü makro finansal istikrarın risk primini düşürdüğünü ve ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hâle getirdiğini ifade etti.