Marmarabirlik, yeni döneme ilişkin zeytin alım kampanyasına yönelik nihai ürün alım fiyatlarını belirledi. Tavan fiyat 160 TL, taban fiyat 55 TL olurken, yağlık zeytin fiyatı ise 53 TL olarak belirlendi. İlk dilim ödemeler 7 Kasım'da yapılacak.

BURSA (İGFA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım fiyatlarını duyurdu. Kooperatif Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı koordinasyon toplantısında alınan karara göre; 18 dane zeytin için tavan fiyat 160 TL, 41 dane için taban fiyat 55 TL, yağlık zeytin fiyatı ise 53 TL olarak açıklandı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu yıl 67 bin ton rekolte beyanı aldıklarını belirterek, 'Piyasada 28 barem üzerinde alım yapılmazken biz 41 bareme kadar alım gerçekleştiriyoruz. Üreticimizi koruyacak bir fiyat politikası oluşturduk' dedi.

İLK ÖDEMELER 7 KASIM CUMA

Ürün bedellerinin 15 günlük periyotlarla yüzde 50'sinin peşin olarak ödeneceğini duyuran Yıldız, ilk ödemenin ise 31 Ekim 2025'e kadar teslim edilen ürünler için yüzde 50'sinin 7 Kasım Cuma günü ortakların Vakıfbank hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Fiyatların geçen yılın altında kalmadığını vurgulayan Başkan Yıldız, 'Piyasadaki dalgalanmalara karşı üreticimizi koruma kararlılığındayız. Hem sürdürülebilir üretimi hem de piyasa istikrarını gözetiyoruz' dedi. Kooperatifçiliğin güçlenmeye devam edeceğini belirten Yıldız, 71 yıldır ortaklarıyla birlikte büyüdüklerini ifade ederek, Marmarabirlik olarak üreticinin yanında olmayı bir görev değil, varlık nedeni olarak gördüklerini söyledi.

Sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezinde üreticinin bulunduğunu kaydeden Başkan Yıldız, 'Koşullar ne olursa olsun üreticisini koruyan Marmarabirlik, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği birlikte yürütecek' diyerek tüm ortaklara bereketli bir sezon diledi.