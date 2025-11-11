Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım Salı gününe ilişkin tahminine göre, ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, genellikle güneyli; Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilirken, yetkililer, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.