BURSA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 9,64 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD verilerine göre, ana sarsıntıdan yaklaşık 5 dakika sonra, saat 21.25'te yine Sındırgı merkezli 3.6 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi.

Bu ikinci depremin derinliği ise 6,78 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı, AFAD ve ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

