Mardinli bağımsız siyasetçi Süleyman Akar, 2026 Ocak ayı emekli maaşı zam oranlarındaki farklılığa sert tepki gösterdi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 zam yapılmasını eleştiren Mardinli bağımsız siyasetçi SüleymanAkar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çağrıda bulunarak, tüm emeklilere eşit oranlarda zam yapılmasını talep etti.

Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Aynı çatı altında yıllarca bu devlete hizmet etmiş emeklilere, sadece emekli olunan kurum farkı nedeniyle bir gruba yüzde 18,60, diğer gruba yüzde 12,19 zam yapılması vicdanlarda derin rahatsızlık yaratıyor ve toplumsal huzuru zedeliyor.'

Anayasa'nın 10. maddesine atıfta bulunan Akar, tüm vatandaşlara eşit muamele yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun tüm emekliler için eşit esaslar öngördüğünü hatırlatan Akar, uygulamadaki bu farklılıkların bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Emeklilik sisteminin adalet temelli olması gerektiğini savunan Akar, 'Prim gün sayısı, hizmet süresi ve katkı payı gibi kriterler dikkate alınarak adil ve sürdürülebilir bir sistem kurulmalıdır. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak, tüm emeklilere yaşamlarını insanca sürdürebilecek bir refah seviyesi sunulmalıdır' dedi.

Akar, sözlerini şöyle tamamladı: 'Emekliler yıllarca bu devlete hizmet etmiş insanlardır. Onlara hak ettikleri yaşam koşullarını sağlamak hem sosyal adaletin hem de toplumsal huzurun gereğidir. Emekliye adalet, Türkiye'ye huzur getirir.'

Öte yandan, emekli zamlarındaki fark kamuoyunda geniş tartışma yaratırken, hükümet kanadından en düşük emekli maaşı için iyileştirme yapılması çağrıları yapılıyor.