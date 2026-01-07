Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2026 yılında akredite kuruluşların ödeyeceği akreditasyon kullanım ücreti ve paylarına ilişkin usul ve esasları belirledi.

ANKARA (İGFA) - Türk Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan 'Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşların 2026 yılı boyunca akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler üzerinden ödeyecekleri kullanım ücreti ve paylarına ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlar, 2026 yılında akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerinden elde ettikleri brüt gelirleri beyan etmekle yükümlü olacak.

Akreditasyon kapsamındaki brüt geliri 1 milyon 500 bin TL ve altında olan kuruluşlar ile bu kapsamda gelir elde etmeyenler yalnızca beyanda bulunacak, herhangi bir ödeme yapmayacak.

Brüt geliri 1 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olan kuruluşlar ise, bu gelirlerin toplamı üzerinden yüzde 1 oranında hesaplanacak akreditasyon kullanım ücreti veya payını, 2027 yılı Mart ayı sonuna kadar TÜRKAK'a ödeyecek.

Gelir bildirimleri, TÜRKAK'ın internet sitesi veya kurumsal hizmet portalında yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılacak ve mali belgeler yetkili meslek mensupları tarafından onaylanacak. Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise bildirimde bulunmayacak ve herhangi bir ödeme yapmayacak. Tebliğde ayrıca, süresi içinde bildirim yapmayan ya da hesaplanan ücreti ödemeyen kuruluşlar hakkında yasal takip başlatılacağı ve akreditasyonun askıya alınabileceği hükme bağlandı.