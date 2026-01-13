Mardin'in 2025 yılı ihracatı 908,84 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 10 düşüşe işaret ederken toplamda 101 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Irak pazarındaki daralma, Mardinli ihracatçıları yeni arayışlara yöneltti.

MARDİN (İGFA) - Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Irak'taki idari, siyasi ve askeri sorunlar ile ülkede gelişen yerli üretim ve sanayi yatırımlarının, özellikle gıda sektöründeki ihracatı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Irak pazar payının her geçen yıl küçüldüğünü belirten Çelik, kentin dış ticaret yapısını çeşitlendirmek için Avrupa, Afrika, ABD ve Türk Cumhuriyetleri gibi pazarlara yönelik projelerin hız kazandığını ifade etti.

Çelik, 'Kentimizin dış ticaret yapısını çeşitlendirmek amacıyla ihracatçılarımızı Avrupa, Afrika, ABD ve Türk Cumhuriyetleri pazarlarına yönlendirmeye yönelik projeler yürütüyoruz. İhracatçılarımız geçtiğimiz yıl 20 ülkeye ilk kez giriş yaptı. Özellikle yeni açıldığımız Afrika pazarında ihracatımız hızlı bir gelişim göstermektedir' dedi.

2025'te Irak pazarı hâlâ en büyük payı aldı ve toplam ihracatın yüzde 69,76'sına denk gelen 633,7 milyon dolarlık bölüm buraya gitti. Ancak bu pazara ihracat yüzde 21,2 azaldı. Buna karşın Suriye pazarında yüzde 171,1 artışla 77,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Çelik, Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması halinde Suriye pazarındaki ihracatın kısa vadede 5 kat artabileceğini ve kentin sürdürülebilir büyümesine büyük ivme kazandıracağını belirterek, bu yöndeki lobi faaliyetlerinin yoğunlaştığını açıkladı.Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 21,4 gerileme yaşanarak ihracat 372,6 milyon dolar seviyesine düştü. Bu düşüşün ana nedeni Irak'taki yeni gıda fabrikaları, ek vergiler ve antidamping uygulamaları olarak gösterildi. Buna rağmen mobilya, ağaç ve orman ürünleri sektörü hacmini korurken, otomotiv sektörü yüzde 113,6 artışla dikkat çekti. Kimyevi maddeler, çimento, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller gibi 9 sektörde rekor kırıldı.

Çelik, toplamda 113 ülkeye ihracat yapıldığını ve 20 yeni pazara giriş sağlandığını belirterek, Romanya'da yüzde 57,7 artışla 26,7 milyon dolar, İran'da yüzde 153,1 artışla 24,8 milyon dolar, ABD'de ise 20,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini kaydetti.Başkan Çelik, geleceğe yönelik stratejilerde sürdürülebilirlik vurgusu yaptı: Yenilenebilir enerji (özellikle güneş), robot teknolojileri, otomasyon yatırımları ve katma değerli ürün üretimine geçişin önemini vurguladı. 'İhracatçılarımızın yalnızca ham maddeye dayalı değil, katma değerli ürün üretimine yönelmesi, markalaşma ve yüksek gelirli pazarlara erişim için kritik' diyen Çelik, gıda ve inşaat sektörlerine yönelik UR-GE projelerinin devam ettiğini belirtti.

Mardin ihracatçıları, tek pazara bağımlılığı azaltarak daha dengeli, sürdürülebilir ve küresel rekabetçi bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.