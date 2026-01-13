Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,2 arttı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %14,2 arttı.









TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,5 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,5 ARTTI



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,5 arttı.





Aynı dönemde,

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 10,4 yükseldi.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 arttı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 artışla öne çıktı.

Kasım ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin satış hacmi yüzde 0,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,5 artış gösterdi.