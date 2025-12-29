Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde yürütüyor. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ana arterler, hastane yolları ve toplu taşıma güzergâhları öncelikli olarak açık tutuluyor.

Fen İşleri, Yol Bakım ve Onarım ile Ulaşım Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, iş makineleri ve personel desteğiyle 7/24 esasına göre sahada görev yaparken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.