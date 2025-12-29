Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin sahada görev başında olduğunu belirterek, kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde çalışmaların kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Ekipler, özellikle ana arterler, mahalle yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak ulaşımın aksamaması için büyük çaba gösteriyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin'de Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kentin farklı noktalarında kar küreme ve yol açma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Mardin Artuklu'da etkili olan kar yağışı sonrasında Artuklu Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını başlattı.

